كيف تقضي وقتا ممتعا في سويسرا

سوف تسافر قريبا الى سويسرا؟ أو تطمح مستقبلا لتنظيم رحلة إلى هذا البلد الرائع وتتساءل: كيف أقضي وقتا ممتعا؟
هناك الكثير من الأشياء الرائعة للقيام بها في سويسرا:
المشي هو واحد من أكثر الأمور المثيرة للقيام بها في سويسرا. فبمجرد أن يذوب الثلج في جبال الألب السويسرية تصبح الأماكن مزدحمة للغاية، ولا يمكنك تخيل جمال ذلك. إلا إن كنت تبحث عن شيء أقل إزدحاما فيمكنك العثور على المناطق المعزولة حيث يمكنك الإسترخاء بعيدا عن الضجة والازدحام.
حضور المهرجنات الموسمية: هناك العديد من الإحتفالات في سويسرا على مر السنة يمكنك التعرف عليها من خلال المواقع على الأنترنيت قبل السفر ومعرفة الإحتفالات المنظمَة أثناء تاريخ عطلتك في سويسرا، يمكنك التّعرف أكثر على ثقافة الشعب السويسري من خلال حضور واحدة من هذه الإحتفالات.
تناول الأطعمة اللّذيذة التي يتمتع بها هذا البلد وتجريب مختلف أنواع المطابخ مثل الألمانية والفرنسية والإيطالية وبحسب المنطقة التي تقيم فيها.
يمكنك كذلك التسوق في الأسواق الشعبية المنتشرة وستجد بعض الكنوز الرائعة. ابحث عن الساعات ومحافظ الجيب والصناديق الصغيرة ذات القيمة التاريخية ولا تنسى شراء الشوكولاتة السويسرية المعروفة بجودتها عالميا.
من أكثر أنواع النشاطات المحبّبة في سويسرا لدى أغلب السياح هي التزلج على الثلج، فسويسرا تشتهر بمشاهد المنحدرات الأجمل في العالم، لا تهم قدرتك في التزلج لأنه يوجد أماكن لتعلم ذلك. تستطيع أيضا قضاء بعض الوقت في مشاهدة الآخرين وهم يتزجلون من إحدى المقاهي أو المطاعم ذات الإطلالات الرائعة بالمشاهد البانورامية المدهشة. ولاتنسى أخد كاميرا معك أيضا!
لا تنسى القيام بهذه الأشياء أثناء سفرك إلى سويسرا لتصبح تجربتك أكثر إثارة.
تصفح فنادق ومنتجعات للتزلج في سويسرا
مصدر الصور: Google
هناك الكثير من الأشياء الرائعة للقيام بها في سويسرا:
المشي هو واحد من أكثر الأمور المثيرة للقيام بها في سويسرا. فبمجرد أن يذوب الثلج في جبال الألب السويسرية تصبح الأماكن مزدحمة للغاية، ولا يمكنك تخيل جمال ذلك. إلا إن كنت تبحث عن شيء أقل إزدحاما فيمكنك العثور على المناطق المعزولة حيث يمكنك الإسترخاء بعيدا عن الضجة والازدحام.
|المشي في جبال سويسرا بعد ذوبان الثلج
حضور المهرجنات الموسمية: هناك العديد من الإحتفالات في سويسرا على مر السنة يمكنك التعرف عليها من خلال المواقع على الأنترنيت قبل السفر ومعرفة الإحتفالات المنظمَة أثناء تاريخ عطلتك في سويسرا، يمكنك التّعرف أكثر على ثقافة الشعب السويسري من خلال حضور واحدة من هذه الإحتفالات.
|أحد المهرجنات التي تقام سنويا في سويسرا
تناول الأطعمة اللّذيذة التي يتمتع بها هذا البلد وتجريب مختلف أنواع المطابخ مثل الألمانية والفرنسية والإيطالية وبحسب المنطقة التي تقيم فيها.
|وجبة في أحد المطاعم السويسرية
يمكنك كذلك التسوق في الأسواق الشعبية المنتشرة وستجد بعض الكنوز الرائعة. ابحث عن الساعات ومحافظ الجيب والصناديق الصغيرة ذات القيمة التاريخية ولا تنسى شراء الشوكولاتة السويسرية المعروفة بجودتها عالميا.
|سوق بمدينة جنيف السويسرية
من أكثر أنواع النشاطات المحبّبة في سويسرا لدى أغلب السياح هي التزلج على الثلج، فسويسرا تشتهر بمشاهد المنحدرات الأجمل في العالم، لا تهم قدرتك في التزلج لأنه يوجد أماكن لتعلم ذلك. تستطيع أيضا قضاء بعض الوقت في مشاهدة الآخرين وهم يتزجلون من إحدى المقاهي أو المطاعم ذات الإطلالات الرائعة بالمشاهد البانورامية المدهشة. ولاتنسى أخد كاميرا معك أيضا!
لا تنسى القيام بهذه الأشياء أثناء سفرك إلى سويسرا لتصبح تجربتك أكثر إثارة.
تصفح فنادق ومنتجعات للتزلج في سويسرا
مصدر الصور: Google