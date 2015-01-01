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أهم المعالم السياحية في مدينة قسنطينة Constantine

تعتبر مدينة قسنطينة الجزائرية أو سيرتا من أقدم المدن العالمية المتميزة بعراقتها فقد توالت عليها الكثير من الحضارات القديمة من الفنقيين، الرومانيين، الموحدين، العثمانيين، والاستعمار الفرنسي وغيرهم.. وهذا ما مميز طابعها المتنوع ثقافيا ومعماريا وجماليا، فهي تمزج بين الطبيعة الخلابة بسحر صخورها ذات المنظر الفريد وبين تاريخها القديم

جسر سيدي مسيد

جسر باب القنطرة

الجسور: تدعى مدينة قسنطينة بمدينة الجسور المعلقة إذ تحتوي على ثمانية جسور تربط بين شقها الشرقي والغربي وتعتبر من أهم المقاصد السياحية بالمدينة


مسجد الأمير عبد القادر
 يعتبر مسجد الأمير عبد القادر من أجمل المساجد في العالم بفضل هندسته المعمارية التي تميزه بزخرفته الراقية
نصب الأموات
 يعتبر نصب الأموات من أجمل الأماكن الموجودة في مدينة قسنطينة بني سنة 1934 م تخليدا لضحايا فرنسا في الحرب العالمية الأولى يمكنك رؤية مناظر جميلة وساحرة للمدينة من أعلاه.
بالمناسبة ستحتضن قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 ابتدءاً من 16 أفريل 2015 الذي يصادف يوم العلم بالجزائر.

مجموعة من الفيديوهات الجديدة تصوّر المشاهد الخلابة بالمدينة.



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