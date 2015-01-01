أهم 10 نصائح قبل البدء في رحلتك إلى أي بلد في العالم

هناك عدة أشياء يجب عليك القيام بها لتحضير رحلتك إلى بلد ما، ويتوقف ذلك على البلد الذي تنوي السفر إليه، ومدة إقامتك، والأسباب التي دفعتك للسفر إليه.
الإقتراحات والنصائح التالية قد تساعدك وتكون مفيدة لك :
1- يجب أن تقرأ أكبر قدر ممكن حول البلد الذي تنوي السفر إليه، اقرأ على تاريخ أمته ، وعلى العادات والتقاليد المتوارثة به ولا تنسى الجانب السياسي، لتجعل إقامتك أكثر وضوحا. يمكنك العثور على هذه المعلومات من معظم المكتبات العامة، أو المجلات، أو من متاجر الكتب أو المكاتب السياحية (وكالات السفر والسياحة)، أو من مواقع الأنترنيت.
3- أطلب الكتيبات (Brochures) والمعلومات السياحية عن البلد من وكلاء السفر الموجودة في مدينتك.
4- يمكنك الاتصال بشركات الطيران الدولية التي لها رحلات مباشرة إلى البلد الذي تقصده لتزويدك بالمجلات والكتيبات الخاصة والخرائط للأماكن المهمة بالبلد.
5- يمكنك طلب المعلومات من سفارة أو قنصلية البلد المراد السفر إليه المتواجدة في بلدك.
6- شارك في المنتديات والمجموعات ووسائل التواصل الاجتماعي في مجال السفر والسياحة لطرح أسئلتك واستفساراتك.
7- أنشأ جدولا لترتيب رحلتك قبل السفر وأحرص على اتباعه.
8- قم بوضع صندوق صغير للإسعافات الأولية في حقيبتك لحالات الطوارئ، خاصة إن كنت تسافر مع عائلتك.
9- أحرص على وثائقك مثل صلاحية جواز السفر وتذكرة الطائرة ذهابا وإيابا.
10- إبحث عن الفنادق وقم بدراستها وأختر الفندق الذي تتوفر فيه شروطك ثم قم بالحجز بأيام قبل السفر لتضمن غرفا شاغرة.
هنا