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أمونجيري أجمل فندق في صحراء أمريكا

فندق أَمُونجيري Amangiri في صَحراء يُوتَاه بالولايات المتّحدة الأمريكية، واحد من أجمل الفنادق في العالم بفصل فخامة أجنحته الـ 34 وتصميمه الفريد والراقي،  صُمم تَماشياً مع الطبيعة الصحراوية الصخرية، يقع في منطقة تُسمى "4 زوايا" وهي نقطة إلتقاء كلٌ من يُوتاه وكُولُورادو ونيو مكسيكو وأريزونا، يبعد بـ 5 ساعات عن مدينة نيويورك بالطائرة.

مسبح الفندق

يحتوي الفندق على كل تجهيزات الأناقة والفخامة العصرية في كامل أجنحته، بتصميم بسيط ومنسجم مع البيئة المحيطة به، كل أجنحته واسعة ومفتوحة على الخارج، وذات إطلالة بانورامية.

Amangiri

منظر للفندق من أعلى

حمامات الفنادق

Amangiri
فندق يجمع بين سكون الطبيعة وفخامة التصميم

Amangiri Hotel

Amangiri Hotel usa

Amangiri فندق

Amangiri
Amangiri

Amangiri

Amangiri

منطقة يوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية
موقعه بالنسبة لخريطة  الولايات المتحدة الأمريكية

 معلومات أخرى عن الفندق:
الجو: هادئ
مصمم الفندق: صمم الفندق المصمم العراقي مروان السيد و ويندل بورنت وريك جوي.
كيفية الوصول إلى الفندق: يبعد بـ 25 دقيقة عن مطار أريزونا، خدمة النقل إليه مجانية.
سعر اللّيلة الواحدة: تبدأ من 1100 $ وبالنسبة للجناحات 3600 $.
كيفية الحجز: أحجز مباشرة من مدونة السفر والسياحة
خدمات أخرى: Spa.
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