أمونجيري أجمل فندق في صحراء أمريكا

فندق أَمُونجيري Amangiri في صَحراء يُوتَاه بالولايات المتّحدة الأمريكية، واحد من أجمل الفنادق في العالم بفصل فخامة أجنحته الـ 34 وتصميمه الفريد والراقي، صُمم تَماشياً مع الطبيعة الصحراوية الصخرية، يقع في منطقة تُسمى "4 زوايا" وهي نقطة إلتقاء كلٌ من يُوتاه وكُولُورادو ونيو مكسيكو وأريزونا، يبعد بـ 5 ساعات عن مدينة نيويورك بالطائرة.
يحتوي الفندق على كل تجهيزات الأناقة والفخامة العصرية في كامل أجنحته، بتصميم بسيط ومنسجم مع البيئة المحيطة به، كل أجنحته واسعة ومفتوحة على الخارج، وذات إطلالة بانورامية.
معلومات أخرى عن الفندق:
الجو: هادئ
مصمم الفندق: صمم الفندق المصمم العراقي مروان السيد و ويندل بورنت وريك جوي.
كيفية الوصول إلى الفندق: يبعد بـ 25 دقيقة عن مطار أريزونا، خدمة النقل إليه مجانية.
سعر اللّيلة الواحدة: تبدأ من 1100 $ وبالنسبة للجناحات 3600 $.
كيفية الحجز: أحجز مباشرة من مدونة السفر والسياحة
خدمات أخرى: Spa.
يحتوي الفندق على كل تجهيزات الأناقة والفخامة العصرية في كامل أجنحته، بتصميم بسيط ومنسجم مع البيئة المحيطة به، كل أجنحته واسعة ومفتوحة على الخارج، وذات إطلالة بانورامية.
|فندق يجمع بين سكون الطبيعة وفخامة التصميم
|موقعه بالنسبة لخريطة الولايات المتحدة الأمريكية
معلومات أخرى عن الفندق:
الجو: هادئ
مصمم الفندق: صمم الفندق المصمم العراقي مروان السيد و ويندل بورنت وريك جوي.
كيفية الوصول إلى الفندق: يبعد بـ 25 دقيقة عن مطار أريزونا، خدمة النقل إليه مجانية.
سعر اللّيلة الواحدة: تبدأ من 1100 $ وبالنسبة للجناحات 3600 $.
كيفية الحجز: أحجز مباشرة من مدونة السفر والسياحة
خدمات أخرى: Spa.