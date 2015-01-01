للرجل أفكار ذكية لترتيب حقيبة السفر

في كل مرة نلجأ فيها للسفر تتجدد معاناتنا مع ترتيب حقيبة السفر، وإن كان الأغلبية يُلزم ترتيبها لشخص آخر كزوجته أو أمه أو أحد آخر، لكن البعض ومنهم أنا فإنني أجد معانات في ترتيب حقائب السفر بنفسي بحيث ألجأ إلى تكديس الأغراض فقط ما يؤدي إلى تجعد الملابس ونسيان أشياء مهمة. بحثت ووجدت عدة طرق ونصائح لترتيب جيد لحقيبة السفر بطريقة مرتبة ومنظمة إلى أقصى حد أردت مشاركتها معكم:
الحقيبة المناسبة: قم باختيار الحقيبة المنابسة وخد بعين الإعتبار مدة سفرك، لأن مدة السفر هي من تحدد لك اختيار حجمها، أضف إلى ذلك اختيار حقيبة ملائمة وسهلة الحمل بعدة أوضاع.
قم بتحديد الأشياء مسبقا: حتى تتفادى النسيان أنصحك بأخد ورقة وقلم وكتابة كل شيء تحتاجه، حتى تتفادى النسيان، وفي حالة السفر المطول قم بتقسيم الحقائب. مثلا الحقيبة الأولى من اليوم الأول إلى اليوم العاشر وهكذا..
الملابس المناسبة: حاول اختيار أجمل الملابس وأجودها والتي تمتاز بمقاومتها للتجعد السريع بالإضافة إلى خفة وزنها، فبلا شك أن الحقيبة ستتعرض للسقوط والإهتزاز أثناء السفر فتتجعد الملابس في الغالب.
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ياقة القميص: بعد اختيارك للأقمصة الغير قابلة للتجعد ننصحك بوضع حزامك الجلدي في ياقة القميص وذلك لتفادي تكسر الياقة وبالتالي ظهوره بمظهر غير أنيق بسبب ضغط الملابس داخل الحقيبة، وفي هذا حفاظا على الملابس واستغلالا للمساحات.
استغلال الأحذية: عند اختيار أحذيتك المفضلة لا ضرر في أن تستغل الفراغ الموجود به لوضع أشياء صغيرة، فبهذا تكون قد استغللت مساحة حقيبتك بشكل ذكي جداً، كما إذا كان أسفل الأحذية تحمل بعض الأتربة فاستعن بكيس بلاستيكي صغير لتحول دون سقوط الأتربة على الملابس، كما ينصح بوضع الأحذية في الجزء السفلي من الحقيبة.
المواد السائلة: تجنب وضع المواد السائلة والتي قد تنسكب على الملابس لأن هذا قد يشكل كارثة حقاً في حالة انسكاب الشامبو مثلا على الملابس، لهذا ننصحك بوضع هذه المواد أو المستحضرات في كيس بلاستيكي خاص وإقفاله بإحكام، وأن تكون هي آخر شيء تضعه في الحقيبة.
شفرات الحلاقة: في حالة كنت ستأخد معك شفرة الحلاقة في سفرك مع أن أغلب الشفرات الحالية تكون موضوعة في علبة بلاستيكية، لكن قد تنكسر العلبة من ضغط الحقيبة، فننصحك بوضع مشبك الأوراق على رأسها لتفادي تمزيق ملابسك أو جرحك أثناء إخراج الملابس.
الإستعانة بالأكياس: لترتيب الملابس ولكسب أكبر مساحة ممكنة بالحقيبة، قم بطي الملابس بشكل ملفوف فهذه أفضل من طرقة الطي التقليدية ومن ثم وضعها في اكياس بلاستيكية مضغوطة، نفس هذه الأكياس ستفيدك جيدا أثناء السفر حيث ستضع فيها الملابس المتسخة.
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حقيبة الأدوية: كما أشرنا في موضوع سابق فحقيبة الأدوية مهمة جدا، فقد تحتاجها عند حصول مكروه لا قدَّر الله، أو هناك أدوية تستعملها بين الفينة والأخرى، هنا لا ننصحك بوضها في حقيبة الملابس، والأفضل أن تقوم بشراء حقيبة يد أو ظهر صغيرة وضع بها الأدوية الخاصة بك حيث لا تفارقك أبدا وستجدها قريبة منك في حالة موعدك لشرب الدواء.
الحقيبة المناسبة: قم باختيار الحقيبة المنابسة وخد بعين الإعتبار مدة سفرك، لأن مدة السفر هي من تحدد لك اختيار حجمها، أضف إلى ذلك اختيار حقيبة ملائمة وسهلة الحمل بعدة أوضاع.
قم بتحديد الأشياء مسبقا: حتى تتفادى النسيان أنصحك بأخد ورقة وقلم وكتابة كل شيء تحتاجه، حتى تتفادى النسيان، وفي حالة السفر المطول قم بتقسيم الحقائب. مثلا الحقيبة الأولى من اليوم الأول إلى اليوم العاشر وهكذا..
الملابس المناسبة: حاول اختيار أجمل الملابس وأجودها والتي تمتاز بمقاومتها للتجعد السريع بالإضافة إلى خفة وزنها، فبلا شك أن الحقيبة ستتعرض للسقوط والإهتزاز أثناء السفر فتتجعد الملابس في الغالب.
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ياقة القميص: بعد اختيارك للأقمصة الغير قابلة للتجعد ننصحك بوضع حزامك الجلدي في ياقة القميص وذلك لتفادي تكسر الياقة وبالتالي ظهوره بمظهر غير أنيق بسبب ضغط الملابس داخل الحقيبة، وفي هذا حفاظا على الملابس واستغلالا للمساحات.
استغلال الأحذية: عند اختيار أحذيتك المفضلة لا ضرر في أن تستغل الفراغ الموجود به لوضع أشياء صغيرة، فبهذا تكون قد استغللت مساحة حقيبتك بشكل ذكي جداً، كما إذا كان أسفل الأحذية تحمل بعض الأتربة فاستعن بكيس بلاستيكي صغير لتحول دون سقوط الأتربة على الملابس، كما ينصح بوضع الأحذية في الجزء السفلي من الحقيبة.
المواد السائلة: تجنب وضع المواد السائلة والتي قد تنسكب على الملابس لأن هذا قد يشكل كارثة حقاً في حالة انسكاب الشامبو مثلا على الملابس، لهذا ننصحك بوضع هذه المواد أو المستحضرات في كيس بلاستيكي خاص وإقفاله بإحكام، وأن تكون هي آخر شيء تضعه في الحقيبة.
شفرات الحلاقة: في حالة كنت ستأخد معك شفرة الحلاقة في سفرك مع أن أغلب الشفرات الحالية تكون موضوعة في علبة بلاستيكية، لكن قد تنكسر العلبة من ضغط الحقيبة، فننصحك بوضع مشبك الأوراق على رأسها لتفادي تمزيق ملابسك أو جرحك أثناء إخراج الملابس.
الإستعانة بالأكياس: لترتيب الملابس ولكسب أكبر مساحة ممكنة بالحقيبة، قم بطي الملابس بشكل ملفوف فهذه أفضل من طرقة الطي التقليدية ومن ثم وضعها في اكياس بلاستيكية مضغوطة، نفس هذه الأكياس ستفيدك جيدا أثناء السفر حيث ستضع فيها الملابس المتسخة.
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حقيبة الأدوية: كما أشرنا في موضوع سابق فحقيبة الأدوية مهمة جدا، فقد تحتاجها عند حصول مكروه لا قدَّر الله، أو هناك أدوية تستعملها بين الفينة والأخرى، هنا لا ننصحك بوضها في حقيبة الملابس، والأفضل أن تقوم بشراء حقيبة يد أو ظهر صغيرة وضع بها الأدوية الخاصة بك حيث لا تفارقك أبدا وستجدها قريبة منك في حالة موعدك لشرب الدواء.
في الأخير نتمنى لك سفرا ممتعا ولاتنسى مشاركة المقال ليستفيد منه أكبر عدد من أصدقائك.