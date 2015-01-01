فوائد للسفر لم تعرفها من قبل

تختلف الأسباب التي تدفع الناس للسفر، والعديد يجيب بأنه يسافر من أجل المتعة والمرح وهذا شيء جميل، لكن في الحقيقة لا ندرك أننا قد نستفيد من السفر بأشياء عديدة دون أن ندرك ذلك، سنسلط الضوء على أهم المستويات التي تجعل للسفر فوائد لم نكن نعرفها.
الجانب النفسي :
السفر في الحقيقة يعتبر علاجا نفسياً للعديد من الأمراض النفسية وأهمها الإكتئاب، لهذا تجد أن أكبر الشركات العالمية تمنح موظفيها سفريات على نفقتها لكي تمدهم بنشاط وظيفي أكبر وتمنحهم طاقة كبيرة بعد العودة إلى مهامهم، وهذا الأمر يرجع في صالح الشركة.
السفر أيضا يعد فرصة لمن هم يعانون من الملل سواء بالأماكن أو حتى الوجوه التي يرونها كل يوم فهو إذاً يعتبر دواءاً فعالاً للروتين.
الجانب الإجتماعي :
السفر يلعب دوراً كبيراً في توطيد العلاقات الإنساية بين الأصدقاء وبين أفراد العائلة، فبعد أن تفرقهم ضغوط الحياة وروتين العمل سيكون السفر بمثابة فرصة كبيرة لتوطيد أواصر المحبة من جديد.
كما يمكن أن يكون سبباَ في علاقات سامية كالجزواج مثلا والمصاهرة بين الشعوب المختلفة.
اضافة إلى كل ذلك فالسفر والتجوال، يزيد من الخبرة الشخصية للفرد في الحياة، بمقابلته لأجناس وعقليات مختلفة، وعادات وتقاليد تختلف عن عاداته، كما يتيح لك تعلم لغة أو لهجة بلد ما.
الجانب الإقتصادي :
الأرزاق بيد الله، فقد يكون سفرك مصدراً لرزقك، مثلا تأخد فكرة مشروع مربح من بلد معين وتطبقها في بلدك، أو تجد نقصاً بالبلد الذي زرته من منتوج ما فتقوم بصناعته أو تقوم بتصديره من بلدك.
السفر يساعد أيضا على الرواج التجاري فما دمت سائحاً فإنك ستنمي إقتصادات متعددة في البلد الذي تزوره.
الجانب العلمي والثقافي :
السفر مفتاح خير لمن أراد الدراسة واكتساب علوم جديدة والتعرف وأخد الخبرة كما أشرنا إليه سابقاً، فبالرغم من تطور العلم والتطور التكنولوجي الذي يسمح لنا أن نتعلم عن بعد لكن السفر من أجل التعلم يبقى له طعم خاص ونتائج طيبة جداً.
كما أنه يعد سبباً في ارتقاء الشعوب ولتشكيل حوار حضاري راقي بين الشعوب من خلال تبادل المعارف مثلا كالشعر والطبخ والعلوم وغيرها..
الجانب النفسي :
السفر في الحقيقة يعتبر علاجا نفسياً للعديد من الأمراض النفسية وأهمها الإكتئاب، لهذا تجد أن أكبر الشركات العالمية تمنح موظفيها سفريات على نفقتها لكي تمدهم بنشاط وظيفي أكبر وتمنحهم طاقة كبيرة بعد العودة إلى مهامهم، وهذا الأمر يرجع في صالح الشركة.
السفر أيضا يعد فرصة لمن هم يعانون من الملل سواء بالأماكن أو حتى الوجوه التي يرونها كل يوم فهو إذاً يعتبر دواءاً فعالاً للروتين.
الجانب الإجتماعي :
السفر يلعب دوراً كبيراً في توطيد العلاقات الإنساية بين الأصدقاء وبين أفراد العائلة، فبعد أن تفرقهم ضغوط الحياة وروتين العمل سيكون السفر بمثابة فرصة كبيرة لتوطيد أواصر المحبة من جديد.
كما يمكن أن يكون سبباَ في علاقات سامية كالجزواج مثلا والمصاهرة بين الشعوب المختلفة.
اضافة إلى كل ذلك فالسفر والتجوال، يزيد من الخبرة الشخصية للفرد في الحياة، بمقابلته لأجناس وعقليات مختلفة، وعادات وتقاليد تختلف عن عاداته، كما يتيح لك تعلم لغة أو لهجة بلد ما.
الجانب الإقتصادي :
الأرزاق بيد الله، فقد يكون سفرك مصدراً لرزقك، مثلا تأخد فكرة مشروع مربح من بلد معين وتطبقها في بلدك، أو تجد نقصاً بالبلد الذي زرته من منتوج ما فتقوم بصناعته أو تقوم بتصديره من بلدك.
السفر يساعد أيضا على الرواج التجاري فما دمت سائحاً فإنك ستنمي إقتصادات متعددة في البلد الذي تزوره.
الجانب العلمي والثقافي :
السفر مفتاح خير لمن أراد الدراسة واكتساب علوم جديدة والتعرف وأخد الخبرة كما أشرنا إليه سابقاً، فبالرغم من تطور العلم والتطور التكنولوجي الذي يسمح لنا أن نتعلم عن بعد لكن السفر من أجل التعلم يبقى له طعم خاص ونتائج طيبة جداً.
كما أنه يعد سبباً في ارتقاء الشعوب ولتشكيل حوار حضاري راقي بين الشعوب من خلال تبادل المعارف مثلا كالشعر والطبخ والعلوم وغيرها..