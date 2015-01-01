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نصائح للتغلب على متاعب تغير الوقت بسبب السفر

     العديد ممن يسافرون باستمرار من بلد لآخر وخصوصاً بدافع العمل، يشعرون أحيانا ببعض الاضطرابات كالتوتر وبعض المتاعب الأخرى، وذلك بسبب تأثير تغير الوقت من بلد لآخر، لهذا سنقدم لكم نصائح مفيدة جداً للتغلب على هذه المتاعب:

نصائح للتغلب على متاعب تغير الوقت بسبب السفر

هل تعلم أن شرب الماء جيدا قبل السفر وأثناء السفر يساعدك على التأقلم بيولوجيا ويقوم بموازنة بعض التأثيرات بجمسمك، لذلك ننصحك أن تشرب كمية لا بأس بها من الماء قبل وأثناء السفر.




انفوجرافيك: فوائد شرب الماء

إذا كنت ستصل إلى وجهتك أثناء الليل فلا تنم أثناء سفرك حتى تتمكن من النوم فور وصولك بإذن الله، أما إن كنت ستصل في الصباح أو الظهر مثلا فعليك أن ترغم نفسك على النوم أثناء الرحلة حتى لا تصاب بالتعب عند الوصول.

إن وصلت في الصباح حاول تناول فطور غني ومتوازن، ولا تحرم نفسك من كوب قهوة ليشد أزرك ولا تنسى شرب الماء بتوازن، أما إن كنت ستصل ليلا فحاول الخلود للنوم وإذا كنت تصاب بالأرق بسبب السفر أو بسبب النوم أثناء الرحلة فيمكنك اللجوء للأدوية الطبية المضادة للأرق بعد مراجعة طبيبك حتماً.

فطور الصباح

تناول وجبات صغيرة وخفيفة فقط حتى تتأقلم مع أوقات الوجبات للبلد الجديد.

وجبة خفيفة
حاول التخفيف عن نفسك في أول يومين ولا تحمل جسدك مالا يطيقه حتى لا تصاب بالإرهاق، وقم بتقسيم المهام والمواعيد، وإن كانت الرحلة قصيرة جدا فحاول ضبط مواعيدك قريبة من توقيت بلدك إن أمكن.
أحرص في أول يومين أن لا تحرم نفسك من القيلولة ظهرا فهذا سيساعد جسمك على التأقلم سريعاً.

القيلولة
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