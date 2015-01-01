نصائح للتغلب على متاعب تغير الوقت بسبب السفر

العديد ممن يسافرون باستمرار من بلد لآخر وخصوصاً بدافع العمل، يشعرون أحيانا ببعض الاضطرابات كالتوتر وبعض المتاعب الأخرى، وذلك بسبب تأثير تغير الوقت من بلد لآخر، لهذا سنقدم لكم نصائح مفيدة جداً للتغلب على هذه المتاعب:إذا كنت ستصل إلى وجهتك أثناء الليل فلا تنم أثناء سفرك حتى تتمكن من النوم فور وصولك بإذن الله، أما إن كنت ستصل في الصباح أو الظهر مثلا فعليك أن ترغم نفسك على النوم أثناء الرحلة حتى لا تصاب بالتعب عند الوصول.
هل تعلم أن شرب الماء جيدا قبل السفر وأثناء السفر يساعدك على التأقلم بيولوجيا ويقوم بموازنة بعض التأثيرات بجمسمك، لذلك ننصحك أن تشرب كمية لا بأس بها من الماء قبل وأثناء السفر.
هل تعلم أن شرب الماء جيدا قبل السفر وأثناء السفر يساعدك على التأقلم بيولوجيا ويقوم بموازنة بعض التأثيرات بجمسمك، لذلك ننصحك أن تشرب كمية لا بأس بها من الماء قبل وأثناء السفر.
تناول وجبات صغيرة وخفيفة فقط حتى تتأقلم مع أوقات الوجبات للبلد الجديد.
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