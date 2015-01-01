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أفضل تطبيقات السفر للأندرويد لهذا الأسبوع

مع تزايد استخدام تطبيقات الهواتف الذكية، أصبح لهواة السفر والرحلات أيضا تطبيقات ذكية على مختلف الأنظمة (للأندرويد أو الأيفون أوالويندوز فون) تغنيهم عن الدليل السياحي، بل وتحول السفر من مجرد رحلة إلى رحلة مغامرة تحتوي على لحظات شيقة وذكريات لا تنسى.

أفضل تطبيقات السفر للأندرويد لهذا الأسبوع
سلسلة أفضل تطبيقات السفر لهذا الأسبوع...



تطبيق Hotel Tonight 
تطبيق Hotel Tonight

يوفر لك هذا التطبيق عروض لحجز فندق لليلة واحدة مع العروض المميزة التي تقدمها الفنادق، فإذا كانت رحلتك قصيرة فهذا التطبيق سيساعدك بشكل كبير، واجهة البرنامج سهلة التعامل وبسيطة.

Hotel Tonight (Playboard) | Hotel Tonight (Play Store)

تطبيق TripIt Travel Organizer

تطبيق TripIt Travel Organizer
إذا كنت كثير السفر ولديك وجهات متعددة، يُمكِنك تطبيق TripIt من تنظيم خططك للسفر، ميزة التطبيق أنه ينشئ لك تقريرًا مفصلاً ويومياً عن خط سير رحلتك.

TripIt Travel Organizer – Free (Playboard) | TripIt Travel Organizer – Free (Play Store)

تطبيق صلاتي

تطبيق صلاتي
 إذا كنت في بلد ما ولا تعلم أوقات الصلاة فهذا التطبيق هو الحل فهو يقوم بتذكيرك بأوقات الصلاة وفقا لموقع هاتفك (خطوط الطول والعرض) التطبيق رائع وذو واجهة بسيطة وسهلة الإستخدام. جربه الآن 

My Prayer - صلاتي (Playboard) | My Prayer - صلاتي (Play Store)

تطبيق وصلني Wasalny

تطبيق وصلني Wasalny

يستحق تطبيق وصلني أن يكون رقم 1 لهذا الأسبوع فهو يساعدك على التغلب على حركة المرور الخانقة،  يستخدم التطبيق خاصية الـ GPS لتحديد أماكن حركة المرور ويرسل لك تحديثات عن الطرق. يوفر لك بدائل أو طرق أخرى لتتفادى الإختناق المروري، لتوفر الوقت والطاقة والوقود.

Wasalny Traffic - وصلني (Playboard) | Wasalny Traffic - وصلني (Play Store)
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