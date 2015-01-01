أفضل تطبيقات السفر للأندرويد لهذا الأسبوع

مع تزايد استخدام تطبيقات الهواتف الذكية، أصبح لهواة السفر والرحلات أيضا تطبيقات ذكية على مختلف الأنظمة (للأندرويد أو الأيفون أوالويندوز فون) تغنيهم عن الدليل السياحي، بل وتحول السفر من مجرد رحلة إلى رحلة مغامرة تحتوي على لحظات شيقة وذكريات لا تنسى.
تطبيق Hotel Tonight
يوفر لك هذا التطبيق عروض لحجز فندق لليلة واحدة مع العروض المميزة التي تقدمها الفنادق، فإذا كانت رحلتك قصيرة فهذا التطبيق سيساعدك بشكل كبير، واجهة البرنامج سهلة التعامل وبسيطة.
تطبيق TripIt Travel Organizer
إذا كنت كثير السفر ولديك وجهات متعددة، يُمكِنك تطبيق TripIt من تنظيم خططك للسفر، ميزة التطبيق أنه ينشئ لك تقريرًا مفصلاً ويومياً عن خط سير رحلتك.
تطبيق صلاتي
تطبيق وصلني Wasalny
يستحق تطبيق وصلني أن يكون رقم 1 لهذا الأسبوع فهو يساعدك على التغلب على حركة المرور الخانقة، يستخدم التطبيق خاصية الـ GPS لتحديد أماكن حركة المرور ويرسل لك تحديثات عن الطرق. يوفر لك بدائل أو طرق أخرى لتتفادى الإختناق المروري، لتوفر الوقت والطاقة والوقود.