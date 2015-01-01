أتلانتس سحر الغوص في شواطئ الخليج

كما دأبنا منذ أعوام، نذهب كمجموعة أصدقاء لوجهة غوص في بلاد ما من تلك المجاورة. انتقينا هذا العام إمارة دبي، للاستمتاع بمياه الخليج العربي المثالية للغوص.
في خضم بحثنا، حرصنا على أن يكون الوصول من الفندق الذي سنحلّ عليه لشاطئ الغوص سهلاً، بيد أن ما لم يدر في خلدنا هو أن الفندق، بل المنتجع، الذي سنحلّ عليه سيؤمّن لنا كل ما نحتاج إليه فيما يتعلق بالغوص، من شواطئ ملائمة وأحواض زجاجية ضخمة في المنتجع ذاته، بالإضافة لأدوات الغوص ومرافقين خاصّين لتأمين سلامتك خلال ممارسة هواية الغوص.
شاطئ منتجع دبي الأشهر كان الخيار المثالي بالنسبة لنا: منتجع أتلانتس، الذي يعدّ منتجع الشاطئ في دبي بالمقام الأول، على الرغم من حجم التنافسية العالية بين منشآت دبي الفندقية، والتي لا تنفك تتوالد على مدار الأعوام، لا سيما مع إعلان استضافة الإمارة معرض إكسبو الدولي في العام 2020.
لعل أكثر ما استرعى انتباهنا أحواض الغوص الضخمة الموجودة في ردهة الفندق، والتي مكّنتنا من تزجية وقتنا بشكل ثنائي: في الماء وفي التفاعل مع الموجودين في الطابق الأرضي من الفندق. كان ثمة غوّاص مرافق لنا، ما دفعنا للانطلاق بين الكائنات البحرية في الأكواريوم بأريحية، بالإضافة لوجود المصوّر، الذي التقط لنا لحظات لا تُنسى في المياه.
يخضع الراغب بالغوص لامتحانات تتعلق باللّياقة، بالإضافة للتأكد من الشروط الصّحية من قبيل ضغط الدم وسلامة التنفس وانتظام ضربات القلب، ومن ثم يُخيّر حول الوسط المائي الذي يرغب بالسباحة فيه سواء كان مياه الخليج العربي أو أحواض الأكواريوم الضخمة، ليصار لتجهيزه بأدوات الغوص اللازمة والتي يؤمّنها المنتجع للراغبين بالغوص فيه.
لعل دبي واحدة من أفضل الخيارات التي انتقيتها وأصدقائي، ولعل منتجع أتلانتس واحد من أفضل الوجهات التي تكرّس هواية الغوص في هذه الإمارة.
الكاتب: لين أحمد
الكاتب: لين أحمد