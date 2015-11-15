رحلة إلى المالديف - مع تذاكر الطيران مقدمة من Holiday-Me

اليوم 1 - الوصول إلى المالديف
- سيستقبلك مندوبنا المحلي عندما تصل إلى المطار ثم يصحبك إلى الفندق. استكمل إجراءات تسجيل الوصول، وبعد ذلك يمكنك قضاء هذا اليوم كما ترغب، إما باستكشاف المكان أو الاستراحة في الفندق.
اليوم 2 - يوم حر أو رياضات مائية اختيارية
- تناول وجبة الإفطار في الفندق، بعد ذلك يمكنك قضاء اليوم كما ترغب عبر الخيارات المتاحة التي تشمل التنقل بين جزر المالديف ومشاهدة المياه المحيط الزرقاء المتلألئة مع رمال الشاطئ البيضاء، أو فقط إمضاء الوقت في الفندق.
اليوم 3 - يوم حر أو رياضات مائية اختيارية
- ستبدأ هذا اليوم بتناول وجبة الإفطار قبل متابعة يومك وممارسة النشاطات التي ترغب بها كالذهاب إلى الشاطئ أو ركوب الأمواج وغيرها من الرياضات المائية، ثم العودة لقضاء الليلة في الفندق.
اليوم 4 - مغادرة جزر المالديف
- تناول وجبة الإفطار قبل أن تقوم بإجراءات تسجيل الخروج من الفندق. لك حرية فعل أي نشاط ترغب به حتى موعد رحلة المغادرة. يمكنك مثلاً الذهاب إلى الأسواق المحلية وشراء الهدايا التذكارية، قبل التوجه إلى المطار لرحلة العودة.
الأنشطة والتنقلاتهولهومالي
- لمعلومات أكثر يمكنكم زيارة موقع هوليداي مي على الرابط التالي: رحلة التوفير إلى المالديف
- المصدر: موقع Holiday Me
- هذه الصفحة بالتعاون مع موقع هوليداي مي
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