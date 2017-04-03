أرخص وأفضل 03 مدن اسيوية للسياحة والسفر 2017

تمتاز الوجهات الاسيوية بشكل عام بالطقس الدافئ معظم ايام السنة مما يجعلها مثالية للسياحة والاسفار في الصيف والشتاء , وتعد من ارخص الوجهات السياحية في العالم . وتمزج السياحة الاسيوية بين الاثار والرحلات الثقافية العميقة التي لايعرفها الكثير من الناس ؛ وبالتالي جمعنا لكم افضل وارخص 03 مدن سياحية اسيوية للسياحة والاسفار هدا الصيف فهل تفكرون بزيارة احداها وهي ***** 1- هانوي / فيتنام باريس الشرق
الجسر الاحمرالشهير في بحيرة هوان .... تميل مدينة هانوي الى الحرارة المعتدلة والطقس الجاف المثالي للتنزه , وتمتاز بالتكلفة المنخفضة للعائلات والشباب على حد سواء . يعد قضاء جو في عالم المتاحف العصرية في فيتنام من افضل الاوقات الممتعة والحصرية في البلد . فاستمتعوا بها . 2- مانيلا / الفلبين * روعة التسوق والاسعار *
الجسر الاحمرالشهير في بحيرة هوان .... تميل مدينة هانوي الى الحرارة المعتدلة والطقس الجاف المثالي للتنزه , وتمتاز بالتكلفة المنخفضة للعائلات والشباب على حد سواء . يعد قضاء جو في عالم المتاحف العصرية في فيتنام من افضل الاوقات الممتعة والحصرية في البلد . فاستمتعوا بها . 2- مانيلا / الفلبين * روعة التسوق والاسعار *