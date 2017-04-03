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أرخص وأفضل 03 مدن اسيوية للسياحة والسفر 2017

تمتاز الوجهات الاسيوية بشكل عام بالطقس الدافئ معظم ايام السنة مما يجعلها مثالية للسياحة والاسفار في الصيف والشتاء , وتعد من ارخص الوجهات السياحية في العالم . وتمزج السياحة الاسيوية بين الاثار والرحلات الثقافية العميقة التي لايعرفها الكثير من الناس ؛ وبالتالي جمعنا لكم افضل وارخص 03 مدن سياحية اسيوية للسياحة والاسفار هدا الصيف فهل تفكرون بزيارة احداها وهي ***** 1- هانوي / فيتنام باريس الشرق


الجسر الاحمرالشهير في بحيرة هوان .... تميل مدينة هانوي الى الحرارة المعتدلة والطقس الجاف المثالي للتنزه , وتمتاز بالتكلفة المنخفضة للعائلات والشباب على حد سواء . يعد قضاء جو في عالم المتاحف العصرية في فيتنام من افضل الاوقات الممتعة والحصرية في البلد . فاستمتعوا بها . 2- مانيلا / الفلبين * روعة التسوق والاسعار *
منظر لحديقة ريزال في مانيلا ..... تضم مانيلا العديد من المعارض والمزارات , اما في التسوق فحدث ولا حرج , حيث يحتوي العديد من المولات و مراكز التسوق المتطورة مثل مول 168 , مع اروع البصائع باقل الاسعار . 3- كولومبو سيرالينكا * جوهرة اسيوية
بحيرة بيلا الجميلة...... تعد كولومبو نقطة انطلاق مثالية لزيارة مدينة مالي في جزر الكالديف بتكاليف منخفضة

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