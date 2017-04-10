أجمل 10 المدن لسياحة في أوروبا 2017

أوروبا لديها بعض من المدن الأكثر إثارة وجمالا في العالم. ويحذرون مرة أخرى أنهم ليسوا فقط هم، لقد جعلت من قائمة ما أعتقد أنها أجمل المدن في أوروبا:
1- VENICE فنيسيا
تتألف من أكثر من 118 جزيرة صغيرة متصلة بواسطة جسور أكثر من 400، ويعتبر المدينة الايطالية الجميلة البندقية من قبل العديد من أجمل مدينة في أوروبا. التمشي في شوارع لذيذ المذاق غنية الآيس كريم الإيطالي أو اللوز الفاكهة واحد من الأكشاك له، في حين تتمتع بجمال مبانيها والغناء الجندول، لا تقدر بثمن.
2- PRAGUE براقوا
تقع على ضفاف نهر فلتافا، براغ هي عاصمة جمهورية التشيك. أعلن المركز التاريخي في عام 1992 من مواقع التراث العالمي. وهي مدينة جميلة للغاية، يمكن للمسافرين زيارة القلعة الرائعة والكنائس الفخمة والساحات الجميلة والمعابد الجميلة. براغ هي مدينة من قصة واحدة من أجمل في أوروبا.
3- PARIS باريس
مدينة النور، هي عاصمة فرنسا واحدة من أهم المدن وجميلة في أوروبا. كما أنها واحدة من أكثر المدن زيارة في العالم، وبعض من المعالم الأكثر شعبية في العالم، مثل برج إيفل والسد نوتردام وقوس النصر. وعلاوة على ذلك باريس لديها أكبر وأشهر المتاحف في العالم، متحف اللوفر
4-LONDON لوندون
عاصمة بريطانيا هي أكبر مدينة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بأكمله. تعتبر واحدة من المراكز الثقافية والأزياء والمالية الرئيسية في العالم، وهي المدينة الأكثر زيارة على هذا الكوكب. مبانيها الشهيرة والجميلة تجعلها واحدة من أجمل المدن في أوروبا.
5- ROMA روما
عاصمة إيطاليا، العاصمة السابقة للإمبراطورية الرومانية، هي واحدة من أقدم وأجمل المدن في أوروبا. انها مدينة وفقا لأعلى تركيز للسلع التاريخية والمعمارية العالم. مركز التاريخي هو أعظم تعبير عن التراث التاريخي والفني والثقافي في العالم في أوروبا الغربية.
6-LISBOA لشبونة
تقع عند مصب نهر التاجة العاصمة البرتغالية، هي واحدة من اجمل والأكثر سحرا المدن في أوروبا. في نظرة منحط والمناطق مثل الفاما، الذي نجا من الزلزال الكبير لشبونة، والمساهمة إلى حد كبير إلى سحر هذه المدينة الرائعة.
7-SEVILLE اشبيلية
اشبيلية هي عاصمة الأندلس، لديه أكبر في أسبانيا المدينة القديمة واحدة من ثلاث أكبر في أوروبا جنبا إلى جنب مع البندقية وجنوة. مناخها وشعبها وخاصة التراث التاريخي الكبير وضخمة، اشبيلية جعل واحدة من المدن الأكثر زيارة وجمالا في العالم.
8- ESTAMBUL اسطمبول
اسطنبول هي أكبر مدينة في تركيا ومعظم السكان لأول مرة في أوروبا. وهو يعتبر واحدا من أجمل المدن في أوروبا. وأعلنت المناطق التاريخية في اسطنبول من مواقع التراث العالمي في عام 1985 بسبب الآثار مذهلة في مثل آيا صوفيا.
9- WITCHES
مدينة بلجيكية جميلة، صغيرة وساحرة من بروج هي واحدة من أجمل المدن في أوروبا. نزهة رومانسية من خلال شوارعها لها البجع جميلة مليئة القنوات هو انفجار مطلقة. إذا قمت بزيارة بلجيكا، توقف في هذه المدينة الرائعة ينصح ذلك تماما.
10- EDINBURGH
العاصمة الشهير من اسكتلندا لديها واحد من المراكز التاريخية الأكثر جمالا في العالم. نزهة من خلال رويال مايل فريد لم يترك أي
شخص غير مبال. ويهيمن على المدينة من قبل قلعة ادنبره فرض، واحدة من أجمل القلاع ومثيرة للإعجاب في العالم