التعريف بولايات الجزائر عروسة افريقيا

1- البليدة ****
-البليدة تصغير كلمة بلدة . انشأت على يدي الأندلسيون , حيث تقع وسط الجزائر على بعد 45 كلومتر عن الجزائر العاصمة .
تعتبر مدينة البليدة عاصمة الورود لما تزخر على أنواع كثيرة من الورود , كما تحيط الورود بالطرقات و غيرها من غابات وجبال كقمة الشريعة حيث تمتاز بأشجار الارز والصنوبر و البلوط الجميلة , تكسى الشريعة حلة بيضاء في الشتاء المتمثلة بالثلوج تقام عليها سباقات لهواة التزحلق .
كما
تعرف البليدة بعاصمة متيجة لما تحتويه على أكبر سهل في الجزائر وهو سهل متيجة , تشتهر البليدة بابوابها العتيقة وهي باب السبت , باب الجزائر , باب القبور ’ باب الخويخة , باب القصبة ’ باب الزاوية , واخيرا باب الرحبة .
- للبليدة عدة مناطق تعتبر قبلة للسياح وهي
-حمام ملوان * يعتبر حمام كبير به مياه معدنية طبيعية , يقصده الناس للراحة والقصاء على بعض الامراض والاستجمام بمناطقه الخلابة .
-شفة * منطقة يجتازها واد شفة كما تعرف بتكاثر القرود من فصيلة الشامبازني
-كما هناك عدة مساجد تمتاز بها البليدة كمسجد الكوثر مسجد العتيق وغيرها .
ساحة اول نوفمبر البليدة حمام ملوان
قرود شفة جبال شريعة
- وعليه من أراد ان يزور الجزائر وبالضبط مدينة البليدة فقد قدمت له نبدو مصغرة عن معالم هده المدينة . مع تمنيات لكم برحلة موفقة .
يتبع مع ولايات اخرى.............