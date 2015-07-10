05 طرق لتوفير المال عند السفر مع أطفالك
من المحتمل أنك قد جربت كيف أن السفر غالبًا ما يكلفك أكثر عندما تسافر بصحبة أطفالك، لكنهم يستحقون ذلك كون السفر يُعدُ تجربة تعليمية رائعة وملهمة بالنسبة لهم. فبصفتك أب مسئول لا يمكنك ترك أطفالك في المنزل في كل مرة تسافر فيها، هنا تبدأ في طرح الأسئلة على نفسك كيف يمكنني التعامل مع قضية الميزانية وحُسن إدارتها؟ حسنًا من خلال هذا التقرير المفصل نقدم لك
أفضل الطرق لتوفير المال أثناء السفر مع أطفالك وعيش هذه اللحظات دون التضحية براحة أطفالك ومتعتهم.
أفضل الطرق لتوفير المال أثناء السفر مع أطفالك وعيش هذه اللحظات دون التضحية براحة أطفالك ومتعتهم.
1. قمُ بوضع ميزانية محددة
سيُساعدك وضع ميزانية محددة على إدارة توقعات أطفالك، وكمقترح منا قُم بإشراك أطفالك الأكبر سنًا في عملية إعداد الميزانية قبل الرحلة إذا كان ذلك ممكناً. بهذه الطريقة سيكونون أكثر وعيًا بما يجب عليهم شراؤه لأن الأموال ليست مُلكًا لهم لوحدهم بعد الآن. كما يجب أن نلفت انتباهك إلى أنه لابد من وضع ميزانية واقعية يمكنك من خلالها التحكم في مشترياتك.
2. التخييم
يُعد التخييم بديلاً رائعاً عن الفنادق حيث يوفر تجربة فريدة من نوعها لأطفالك بجعلهم يمارسون مختلف الهوايات كصيد الأسماك وممارسة الرياضة مثل رياضة المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجة والعديد من الأنشطة الأخرى المثيرة للاهتمام، جميع هذه الفرص لا تقدمها لكم الفنادق لكن المخيمات غالباً ما تفعل ذلك. فقط لا تنس أن تُحضِر معك الأدوات اللازمة لذلك ومختلف المُعدات الخارجية للترفيه.
3. حزم الحقائب بذكاء
عندما يتعلق الأمر بالسفر مع الأطفال فمن المؤكد أنك ستحمل الكثير من الحقائب والأشياء معك، هذا الأمر تلقائياً سيجعلك مضطراً لإنفاق المزيد من المال.
لذا فكر جيداً في ما هي الأشياء المهمة التي تريد أن تحزمها؟ وفي آلية مناسبة لجعلها لا تأخذ مكانا كبيراً وابدأ باختيار الأشياء التي يسهل تعبئتها لتوفير الكثير من المساحة والمال.
4. تعلّم أن تقول لا
في بعض الأحيان قد لا تنفع جميع الخطط بشكل فعال مع الأطفال وتبقى الأداة الوحيدة التي يمكنك استخدامها هي قدرتك على قول "لا".
يجب أن تكون واضحًا منذ البداية وقبل الانطلاق، تخطط من المنزل لقول أن لديك ميزانية سفر وأنك تريد من الجميع تحقيق أقصى استفادة منها. وأطلب من أطفالك تأكيد ما إذا كانت الخطة ستفي بتوقعاتهم قبل بدء الرحلة أم لا، بهذا الشكل سيكون الأمر أسهل بالنسبة لك عندما يحين وقت الإنفاق وعندما يطلب أطفالك شيئًا خارج الميزانية ذكّرهم بالاتفاقية بطريقة تجعلهم يشعرون باهتمامك وحبك. بهذه الطريقة سوف تقول "لا" بطريقة يحبونها.
5. أحضر المرح معك
ما الذي يجعل السفر تجربة رائعة بالفعل؟ إذا كان لدى أطفالك جميع الأطعمة التي يريدونها فهذا لوحده أمرٌ غير كافٍ ومن الأرجح أنهم لن يستمتعوا بالسفر معك.
وقد تضطر إلى شراء أشياء كثيرة لذا يُفضلُ أن تصطحب معك مختلف الألعاب مثل: كتب التلوين ألعاب الطاولة والأفلام المخصصة للأطفال. أو يمكنك تنزيل تطبيقات مجانية للأطفال. باختصار يمكنك إحضار بعض المتعة معك إذا كنت تريد قضاء وقت ممتع بتكاليف أقل.
توفير المال عند السفر مع الأطفال هو فن تحتاج إلى تعلمه وما تم توضيحه أعلاه هو بعض الطرق الرائعة للتحكم في إنفاقك. استخدم هذه النصائح لضمان أن لا تحد ميزانيتك من متعة سفرك عندما تكون مع أطفالك.