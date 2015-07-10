05 أدوات ضرورية لأي رحلة!
عندما تقرر الذهاب في رحلة ما فإن أول هدف قدّ ترسمه في ذهنك هو قضاء وقتٍ ممتعٍ وجميل، لذا نؤكد لك أنه مع هذه الأدوات الخمس الأساسية ستتمكن من الاستمتاع برحلتك أكثر وقضاء أوقاتٍ لا تنسى أبداً!
1. بطارية خارجية وفلاش ميموري
من المؤكد أنه كلما زاد عمر البطارية وحجم الذاكرة لديك زادت الأعمال التي يمكنك تنفيذها وتخزينها في أثناء سفرك، لذا من المهم دائمًا أخذ بطارية خارجية معك حتى لا تنفد البطارية من الكاميرا أو الهاتف الخلوي أو الكمبيوتر المحمول أو أي جهاز إلكتروني تحمله معك.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت لا ترغب في نفاد مساحة التخزين الخاصة بصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك في منتصف الرحلة فاحمل معك فلاش ميموري USB الذي سيوفر لك مساحة كبيرة للإبداع وتوثيق أجمل اللحظات.
2. عدسات للهاتف الذكي
نعلم أن حجم هذه الأدوات سوف يُساهم على الأقل في أخذ مساحة كبيرة من حقيبة أمتعتك لذا لا نوصيك بأخذ الكاميرا الخاصة بك أيضاً ولكن نقترح عليك سلسلة من العدسات لهاتفك الذكي حيث تصبح صورك أفضل بكثير من خلالها.
هذه العدسات تتميز بخيارات كثيرة سوف تلحظ تأثيراتها على صورك. بالإضافة إلى ذلك تستطيع أخذها أينما تريد.
3. هاتفك الذكي
يبدو الأمر واضحا جدا وبديهيا أخذك لهاتفك الذكي لكن ليس دائما نوليه الأهمية اللازمة، فالأمر لا يقتصر على أخذ الهاتف الذكي فحسب بل أيضًا يجب تحميل جميع البيانات والتطبيقات اللازمة للرحلة عليه.
على سبيل المثال: يمكنك تنزيل خرائط المدن التي ستزورها على Google Maps لاستخدامها بدون إنترنت لاحقاً، بالإضافة لمشاركة أفضل صورك على Instagram.. والعديد من الأنشطة الأخرى.
4. محول قابس
هذه الأداة مفيدة جدا خصوصاً إذا كنت ستسافر إلى قارة أخرى. تذكر دائماً أنه في بعض البلدان لا يستخدمون نفس المكونات لتوصيل الأجهزة بالكهرباء، لذلك سيكون هذا أمرًا ضروريًا لتجنب تركها دون ربطها بالكهرباء.
5. حقيبة السفر الذكية
إنها لا تساعدك على حفظ الملابس الخاصة بك فقط ولكن أيضا يمكنها فعل الكثير!
حيث تعمل الحقائب الذكية مع تطبيق للهاتف الذكي الذي يُمَكِنُكَ من تحديد موقعها في جميع الأوقات، كما تحتوي على منفذ USB لشحن هاتفك الذكي وأكثر من ذلك بكثير.