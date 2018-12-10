أفضل 10 جزر جميلة ومدهشة في العالم
كم منكم فكر في الهروب إلى جزيرة مهجورة للابتعاد عن الروتين اليومي؟ أو من منكم لا يريد أن يكون في شاطئ مدهش تحت ظل شجرة من النخيل وفي يده كوب من الكوكتيل؟
تُذكرنا الجزر دائما بالهدوء والجمال والمناظر الطبيعية التي تشبه الحلم حيث تُعد ملاذاً مثالياً بعيداً عن فوضى المدينة الصاخبة، في هذا المقال نقدم لكم مجموعة مختارة من أجمل الجزر في العالم لتُظهر لك أين يوجد الجمال الحقيقي في كوكبنا الرائع.
1. Belize, Ambergris Caye
جزيرة Ambergris Caye في بليز، جزيرة رائعة تحتوي على مزيج مثالي من العصرنة والهدوء. تتميز بشواطئها الرملية البيضاء الساحرة وتعتبر وجهة سياحية مرغوبة جداً لهواة الغوص نظراً لاحتوائها على الشعاب المرجانية وحزامها الأزرق الذي يحيط به مسار من الحجر الجيري، يبلغ عمقها حوالي 120 مترًا.
2. Providenciales، Turks and Caicos
هذا الكنز الثمين الذي يحرسه بحر الكاريبي يدعى Providenciales وهي جزء صغير من جزر تركس وكايكوس، في السابق لم تكن التكنولوجيا قدّ وصلت بعد إلى هذه الزاوية من العالم مثل السيارات والكهرباء وشبكة الاتصالات، أما اليوم وبفضل العديد من الاستثمارات فهناك الكثير من المنتجعات والخدمات السياحية الرائعة جداً.
3.Bora-Bora, Society Islands
تقع جزيرة Bora Bora الرائعة على بعد 250 كم من تاهيتي في المحيط الهادئ وتعد البحيرات الفيروزية والرمال البيضاء الناعمة وغروب الشمس الأحمر ذات الألوان الدافئة خلفية مثالية لمغامرة رومانسية في هذه الجزيرة الساحرة! كما أنها تعتبر واحدة من المحميات الطبيعية للمرجان حيث تحتوي على أكبر حدائق المرجان.
ندعوك لزيارة هذه الرائعة وقضاء أوقات من المشي والاسترخاء والتمتع بمناظر جبل أوتيمانو الذي يضم بركان لا يزال نشطًا، كما أن منتجعات بورا بورا تصنف كأفضل المنتجعات في العالم.
4. Lewis and Harris, Scotland
هل تعتقد أن مناخ جميع جزر في العالم استوائي؟ جزيرة لويس وهاريس في اسكتلندا تصنع الاستثناء حيث نجد في الجزء الشمالي (لويس) من الجزيرة مدينة حجرية غريبة وفاتنة جداً، أما في الجنوب (هاريس) فتحتوي الشواطئ الشرقية منها بعض أقدم الصخور المعروفة في العالم منذ ملايين السنين عبر التاريخ.
5. Aitutaki, Cook Islands
هذه الجزيرة الصغيرة يحيط بها حوض مرجاني وتضم عدداً كبيراً من البحيرات وتُعد مكاناً مثاليًة جداً للاسترخاء والتنزّه على طول الشاطئ الغير مأهول الذي تصطف عليه أشجار من النخيل.
6. Naxos, Greece
تمتلك اليونان الآلاف من الجزر لكن جزيرة ناكسوس تُعد الأكثر تميزًا وجمالاً فهي مزيج فريد من الأطلال القديمة مع الإطلالة البحرية الفاتنة.
7. Koh Tao, Thailand
تقع جزيرة كوه تاو على طول الخليج التايلندي وتزينها ظلال أشجار النخيل المتمايلة على الشاطئ، استمدت اسمها من أعداد السلاحف الكبيرة التي تسكن شواطئها تتميز بالشواطئ الرملية البيضاء التي تحيط بها تلال شديدة الانحدار والتي لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة سيارات جيب، كوه تاو مكان مثالي للاستمتاع بعطلة مريحة.
8. Nosy Be, Madagascar
تقع جزيرة Nosy Be التي تحمل اسمًا غير مألوف في أفريقيا بالتحديد قبالة الساحل الشمالي الغربي لمدغشقر ويعني اسمها "الجزيرة الكبيرة"، وهي بالفعل جزيرة كبيرة حيث يمكن للمرء أن يجد البحيرات البركانية ومزارع يلانج يلانغ والشعاب المرجانية.
9. Easter Island, Chile
تقع جزيرة إيستر في جنوب المحيط الهادي قبالة سواحل التشيلي، حيث تُعد أفضل طريقة للوصول إليها هي عن طريق الجو من مدينة سانتياغو أو تاهيتي، مكان الجزيرة المعزول جعلها تحافظ بشكل جيد على المنحوتات القديمة الغامضة التي بنيت من الصخور البركانية والتي تعتبر عامل جذب للسياح إليها.
10. بالي، إندونيسيا
جزيرة paradisaical موطن حقول الأرز، المعابد القديمة والبراكين والشواطئ الرملية البيضاء والثقافات القديمة، بالي مكان يجب على الجميع زيارته مرة واحدة على الأقل في العمر!
تُعرف هذه الجزيرة باسم "جزيرة الآلهة" بشواطئها الخلابة والمناظر الطبيعية حيث توجد الكثير من المعالم الثقافية لزيارتها، على سبيل المثال فهي تضم أكثر من 20.000 معبد.