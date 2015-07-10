أطباق يجب أن تجربها في ماليزيا
تُعدُ ماليزيا جنة لعشاق الطعام ومختلف المأكولات الشرقية فالتأثيرات الهندية والصينية والبرتغالية لا نلحظها في الشوارع وحسب بل حتى في الأطباق.
وإذا كان المطبخ التايلاندي أو الهندي أو الصيني معروفًا في جميع أنحاء العالم، فإن قلة من الناس فقط يعرفون أن ماليزيا هي إحدى الدول التي تتمتع بأعلى ثقافة طهي في العالم إذن ما هي الأطباق الماليزية التي يجب ألا تفوتك؟ من خلال هذا المقال اخترنا لك:
- Nasi Lemak: يتكون من الأرز المطبوخ في حليب جوز الهند ويرافقه سمك anchovies والبيض المسلوق وصلصة sambal والفول السوداني والخضار، ويُعد هذا الطبق رمزاً للأطباق الماليزية.
- Satay: أسياخ الدجاج / لحوم البقر الماليزية المشهورة واللذيذة المشوية ويرافقها صلصة الفول السوداني والخيار وكروكيت الأرز اللزج.
- أرز الدجاج (على طريقة هاينان): طبق من الأرز بالدجاج الشهي بسيط لذيذ.
- Laksa: ستلاحظ أن خيارات تناول الطعام الماليزية لا ينقصها الحساء (فهناك حساء كرات اللحم، القريدس، المعكرونة، الخضروات،...) ولكن إذا كان عليك أن تختار واحدة فيجب أن تكون Laksa!
هناك نوعان من Laksa عادة: الشعيرية المطبوخة في حليب جوز الهند والشعيرية المطبوخة في حساء السمك والتمر الهندي.
- Rojak: يجب أن تجربها مرة واحدة على الأقل، وهي سلطة من الأناناس والخيار واللفت والفلفل مع صلصة التمر الهندي والليمون والفول السوداني والسكر.
- Ice Kakang: هذه الحلوى عبارة عن جبل ضخم من الثلج الرطب مع شراب غني بالنكهات الملونة وبعض المفاجآت (الذرة والفاصوليا والجولي ...).
- Teh Tarik: لا يمكننا ختام هذا المقال دون تشجيعكم على تجربة teh tarik وهو عبارى عن الشاي مع الحليب المكثف الذي يتم إعداده من خلال سكبه من إناء إلى آخر. ويُقال أنه كلما كان هناك رغوة أكثر كلما كان الذوق أفضل.