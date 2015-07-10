قشعريرة وإثارة: أفضل مغامرات الحياة البرية المدهشة في فصل الشتاء
هذا المقال سوف يأخذك في أفضل تجربة للحياة البرية عندما تنخفض درجات الحرارة لمواجهة الدببة القطبية والذئاب وطيور الكركي المتوج أحمر ...
1. شاهد رقصة التودد من طيور الكركي المتوج أحمر
جرّب مشاهدة بعضاً من طقوس الجمال الرائع من طيور الكركي المتوج أحمر اليابانية الأسطورية في مغامرة شتوية في مدينة هوكايدو اليابانية.
طيور الكركي هي واحدة من أندر الطيور في العالم وترمز للحظ وطول العمر وصفة الإخلاص، ومع كل شتاء تنزل إلى كوشيرو في هوكايدو للتزاوج وأداء رقصة معقدة وفريدة بشكل لا يصدق حيث تمارس طقوسها على كثبان الثلج بأداء نادر وجميل جداً مسجلة لحظة لن تنسى أبدا.
وندعوك أيضاً لتذوق لحظات أخرى متمثلة في التزلج ورياضة المشي لمسافات طويلة في المنتزه الوطني.
2. لقاء الدببة القطبية
هل جربت من قبل مقابلة قريبة مع أعظم حيوان مفترس في القطب الشمالي؟ في هذه الرحلة الشتوية إلى "عاصمة الدب القطبي في العالم" ويكساس سوف نجعلك تفعل ذلك!
تقع تشرشل عالياً على خليج هودسون في مانيتوبا بالقرب من أراضي عيش الدببة القطبية وتُعد مكاناً رائعا لرؤية هذه الأنواع المهددة بالانقراض في بيئتها الطبيعية، حيث يُسمح لك بالاقتراب أكثر منهم.
والدببة القطبية هناك ليست هي عامل الجذب الوحيد فقد ترى أيضا ثعلب القطب الشمالي والثعلب الأحمر والأرنب القطبي الشمالي والبومة الثلجية وغيرها من الطيور القطبية الشمالية، مما يجعلها فرصة مثالية لقضاء عطلات الشتاء إذا كنت من محبي الحياة البرية.
3. متعة البراري
استمتع بمشاهد مثيرة للثور البري والأيائل والأغنام في حديقة يلوستون الوطنية في مغامرة الحياة البرية الشتوية. في هذا الوقت من السنة تقدم الحديقة مشهدًا رائعًا من الصور المذهلة من قطعان الثور البري المغطاة بالجليد التي تتجمع حول نبع المياه في المنتزه.
4. دلافين تحت الأضواء
مدينة Grundarfjordur الأيسلندية الجميلة تقع في شبه جزيرة Snaefellsnes حيث تُقام عروض لحيتان الدلفين بالتزامن مع الشفق القطبي ليلاً، ندعوك لزيارة هذه المدينة لمشاهدة استعراضات الدلفين بالإضافة إلى رحلات مسائية لرؤية الشفق القطبي المثير.. هنا لحظات لا تنسى!
5. الدببة البنية في الثلج
تمنحُك سفوح جبال الكاربات برومانيا فرصة تطوعية لتجربة إنقاذ الدببة البنية من الانقراض، حيث ستقضي أيامك في الغابة للمساعدة في إنقاذ الدببة ثم العودة إلى القاعدة للمساعدة في إعداد الطعام وإطعام الدببة.
6: الذئاب الشتوية في حديقة الأمير ألبرت الوطنية/ كندا
يُعد متنزه Prince Albert الوطني أكبر منطقة غابات في كندا ونافذة على الحياة البرية كما أنه موطن الذئب الرمادي والإوزة والأيائل حيث ستتعلم كيفية تتبع أنماط الحياة البرية واختيار الطرق والمواقع الأكثر احتمالا للعثور على الكائنات البرية.
7. النسور الذهبية في فصل الشتاء
النسور الذهبية هي واحدة من أكثر الطيور الأوروبية روعة وإثارة للاهتمام ويصعب تصويرها. تتركز في قاعدة نائية وريفية شمال ستوكهولم، سيكون بإمكانك الوصول إلى مكان عيشها بسهولة والتقاط الكثير من الصور في غابة صنوبر ثلجية ودافئة، حيث ترحب بك وتنتظرك في نهاية كل يوم.